Con un presente en rojo, la crisis del turismo golpea con fuerza en Merlo

La crisis económica y la falta de políticas de promoción efectivas han puesto en jaque al sector turístico de Villa de Merlo. Durante la Mesa Sectorial Participativa N°8 sobre Desarrollo Turístico realizada esta semana en el Concejo Deliberante, referentes de la actividad trazaron un diagnóstico desolador, advirtiendo que la plaza local se encuentra "en rojo", paralizada y con consecuencias graves en el empleo y las inversiones.



Silvina Ripke, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines (AEHGA) e integrante histórica del sector, expuso con dureza la realidad que viven los prestadores. "Es muy triste ver hoteles cerrados. Hay establecimientos con gente que vino a invertir, que hizo grande a Villa de Merlo y hoy está en una situación de quiebra. Lamentablemente, la actividad expulsa todos los días gente y deja personas sin trabajo", sentenció la dirigente.



El panorama coincide con el análisis de universidades y propietarios locales, quienes señalan que la falta de visitantes mantiene las finanzas completamente resentidas en este 2026.



La situación adquiere un tinte paradójico que genera un profundo malestar en el sector productivo: el actual Ministro de Turismo de la Provincia de San Luis es Juan Álvarez Pinto, quien no solo es oriundo de Villa de Merlo, sino que además se desempeñó previamente como intendente de la localidad.



A pesar de conocer de primera mano la realidad y el funcionamiento del destino, los operadores turísticos denuncian una absoluta impericia por parte de su gestión y aseguran que no ha generado una sola medida concreta para mitigar el declive o revertir la caída de la ocupación.



El encuentro, que reunió a concejales, universidades, guías de turismo y cooperativas, sirvió para encender las alarmas sobre el agotamiento del modelo actual en medio de un contexto de crisis hídrica y falta de estrategias de promoción por parte de la cartera provincial.



Desde el sector empresarial cuestionaron duramente las cifras oficiales que difunde el Ministerio y exigieron revisar con urgencia el rumbo de las políticas turísticas antes de que el daño al motor económico de la región sea irreversible.

Con información de Infomerlo y El Corredor Noticias/Redacción.

