El consumo de carne vacuna tocó su piso más bajo en 20 años

La caída del consumo de carne vacuna en San Luis refleja el desplome histórico del mercado interno en toda la Argentina. La demanda doméstica de cortes de vaca tocó su piso más bajo en las últimas dos décadas, arrastrada por la alarmante suba de precios y la profunda pérdida de poder adquisitivo que obligó a los hogares puntanos a transformar de raíz sus hábitos de compra.

El impacto se siente en cada mostrador. Los cortes prohibitivos como el vacío y el matambre rozan los 25 mil pesos el kilo. Las pulpas para milanesas o guisados superan los 18 mil pesos por kilo y el asado de tira tradicional ronda entre 9.900 y 17.200 por kilo, por lo que su presencia en las reuniones familiares quedó restringida a ocasiones puntuales.

La radiografía de la crisis es nacional. Informes de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados, CICCRA, confirman que el consumo anual de carne de vaca en Argentina descendió hasta los 47,5 kilos por habitante, con una contracción interanual neta del 6,1%.

En los primeros cinco meses del año el mercado interno absorbió 11,1% menos de toneladas que en el mismo ciclo del año previo. La oferta también se retrajo: la producción local cayó 7,3% por menor disponibilidad de hacienda tras las sequías pasadas.

Ante este escenario, las familias puntanas aplican malabares en el presupuesto. La migración hacia el pollo y el cerdo gana terreno por la brecha tarifaria. En las carnicerías cambió la modalidad de compra: los clientes ya no piden por kilo o cortes específicos, sino que solicitan montos fijos de dinero. Frases como "1.500 pesos de picada común" se volvieron habituales para ajustarse estrictamente al presupuesto diario.