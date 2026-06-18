El BNA San Luis aseguró que no hay directiva para congelar cuentas sueldo

"No existe una directiva del Banco Nación para congelarle cuentas sueldo a la gente". Esa fue la respuesta que recibieron los directivos la fundación CEATRA durante la reunión mantenida con autoridades de la Gerencia Zonal Cuyo del Banco Nación, luego de los reclamos recibidos por parte de personas que trabajan en la administración pública provincial.

Durante el encuentro la entidad trasladó dos preocupaciones concretas. La primera vinculada a situaciones de congelamiento de cuentas sueldo. La segunda relacionada con el creciente nivel de endeudamiento que afecta a muchas familias de empleados públicos.

Las autoridades del Banco informaron que no existe ningún lineamiento institucional orientado a impedir la libre disponibilidad de los haberes acreditados. Además aclararon que, de registrarse nuevamente una situación de estas características, CEATRA podrá canalizar el caso directamente ante la Gerencia Regional para su resolución inmediata.

En la reunión también se presentaron herramientas de refinanciación y consolidación de deudas. El objetivo es que las cuotas no superen el 35% de los haberes mensuales, junto con alternativas específicas para situaciones de hipervulnerabilidad.

Participaron del encuentro Ariel Piattelli, Gerente Zonal Cuyo; Víctor Di Cosmo, Gerente Comercial Zonal Cuyo; y Esteban Giannini, Gerente de Sector Público Zonal Cuyo. Por CEATRA asistieron Luis Armesto, presidente de la institución, y Alejandro Anania, asesor legal.