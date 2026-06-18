Indicador en rojo: San Luis perdió 344 empresas desde fines del 2023

La recesión económica impactó con fuerza en la provincia. Según el Monitor Mensual de Empresas de la fundación Fundar, San Luis contabiliza 344 empresas menos desde el inicio de la gestión del gobernador Claudio Poggi. La provincia se suma así a la tendencia de contracción que sufrieron 23 de las 24 jurisdicciones del país.

El desplome del entramado productivo es nacional. El mismo informe reveló que 26.448 empresas cerraron sus puertas en la Argentina entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. El total de empleadores activos ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo cayó de 512.357 a 485.909 firmas, arrastrado por la caída del consumo interno y el aumento de costos fijos.

La pérdida de unidades productivas golpeó directo al empleo. La desaparición de empresas causó la baja de más de 339.000 puestos de trabajo formales en todo el territorio nacional. El 99,5% de las firmas cerradas corresponde a pequeños y medianos establecimientos con dotaciones menores a los 500 empleados, el sector más sensible a la baja de ventas y al aumento de gastos.

Los sectores más golpeados lideraron los cierres comerciales. Transporte y almacenamiento registró una caída de 16,4%, Servicios inmobiliarios de 12,8% y la Construcción de 9,5%. La velocidad de las bajas se aceleró en el último tramo registrado: solo durante marzo de 2026, 2.011 compañías bajaron sus persianas en un solo mes en todo el país.