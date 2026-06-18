Sudáfrica y Chequia empataron y pusieron en duda su clasificación

En el arranque de la segunda fecha de la primera ronda del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Chequia y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por el Grupo A.

Michal Sadilek abrió el marcador rápidamente para los europeos, a los seis minutos del primer tiempo pero Teboho Mokoena sentenció la igualdad de penal cuando faltaban 10 minutos para finalizar el partido.

El equipo de Miroslav Koubek concluirá la fase de grupos ante México mientras que los de Hugo Broos lo harán contra Corea del Sur. Mexicanos y coreanos se enfrentan a su vez a las 23 del jueves 18 de junio para terminar de darle forma a la tabla de posiciones del grupo que inició la competencia.

Chequia y Sudáfrica venían de perder sus primeros partidos por lo que quedaron con un punto en la parte baja de la tabla.