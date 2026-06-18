Colombia mostró autoridad cafetera en su primer partido

La selección de Colombia derrotó por 3-1 a Uzbekistán en un partido en el que, sin sobresalir, fue completamente superior en el desarrollo, por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El partido se disputó en el mítico estadio Azteca, en México, y contó con los goles del lateral Daniel Muñoz, a los 40 del primer tiempo, el extremo Luis Díaz y el volante Jaminton Campaz, en 20 y 53 del segundo. La igualdad parcial había sido marcada por el delantero Abbosbek Fayzullaev, en 14 del complemento.

Con el triunfo, el seleccionado que conduce el DT argentino Néstor Lorenzo se convirtió en el segundo representativo sudamericano que debutó con triunfo, junto a la Selección argentina, y lidera la zona K con tres puntos, mientras que el elenco asiático marcha último, sin unidades.

En la próxima fecha, el elenco colombiano se medirá con la República Democrática del Congo, el martes 23 de junio a las 23:00, mientras que la Selección que dirige el exfutbolista italiano Fabio Cannavaro será rival de Portugal, el mismo día desde las 14:00 (ambos en horario argentino).

La primera llegada del partido fue de Colombia, a los 16 minutos, con una recuperación alta del mediocampista Gustavo Puerta para el posterior disparo bajo del mediocampista Jhon Arias, que se fue cerca del poste izquierdo del arquero Utkir Yusupov.

Los colombianos volvieron a acercarse al gol a los 32 minutos de la segunda mitad. Un cambio de frente del enganche James Rodríguez permitió que Arias habilite al extremo Luis Díaz por el costado izquierdo, quien cruzó un zurdazo bajo y le dio al palo.

El equipo “Cafetero” abrió el marcador a los 40 minutos, con un centro frontal de Luis Díaz para la trepada del carrilero Daniel Muñoz, que se adentró en el área y punteó la pelota de volea y por encima del cuerpo de Yusupov, para marcar el 1-0.

James Rodríguez tuvo su primer intento certero al arco en tiempo cumplido de la primera parte, con un zurdazo desde afuera del área al que le faltó potencia, que picó y quedó en manos del guardameta uzbeko.

La Selección de Uzbekistán convirtió en su primera llegada de peligro, a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando un disparo de volea del delantero Eldor Shomorodov fue desviado de manera defectuosa por el arquero Camilo Vargas, que reaccionó poniendo el cuerpo en lugar de las manos. La pelota terminó dando en el palo y quedó en el área chica, para que Abbosbek Fayzullaev la empuje contra la red.

Solo pasaron seis minutos y el combinado colombiano volvió a ponerse en ventaja, con un pase filtrado del volante Gustavo Puerta, que recuperó cerca del área rival y asistió a un “Lucho” Díaz intratable, cuyo derechazo al segundo palo venció las manos de Yusupov y subió al marcador.

A los 40 minutos, Jhon Arias eludió a un rival levantando la pelota con mucha sutileza en el rebote de un córner y puso el pase atrás para el volante Jefferson Lerma, que definió de primera y estrelló su tiro en el lado externo de la red.

El conjunto asiático volvió a acercarse a los 44 minutos, cuando el volante Akmal Mozgovoy recibió en el área rival y acomodó el cuerpo para sacar un buen derechazo con efecto al segundo palo, que no pasó lejos del poste.

Colombia sentenció un triunfo que sobre el cierre se volvió sufrido en el octavo minuto de descuento, con una pelota por la banda derecha que el delantero Juan Hernández nunca dio por muerta, luchó y ganó para cruzar al segundo palo en forma de centro y asistir el cabezazo de Campaz, para el 3-1 final.