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Mundial 2026

Ghana derrotó 1-0 agónicamente a Panamá

En el estadio BMO Field, de Canadá, se impuso sobre el final a los Canaleros por la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo.

Por redacción
| Hace 2 horas
Jordan Ayew (9) pelea la pelota entre dos jugadores de Panamá, Cristian Martínez y Jiovany Ramos (13). Foto: DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA.

La Selección de Ghana se quedó con un triunfo agónico ante Panamá por medio de un contraataque en un partido que fue de menos a más por la primera fecha del grupo L del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

 


El único gol de la noche en el estadio BMO Field fue convertido por el mediocampista Caleb Yirekyi, en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.

 


El triunfo envió a los ghaneses al segundo puesto del grupo, con tres unidades y empatados con Inglaterra, mientras que el elenco centroamericano es tercero y no pudo sumar el primer punto de su historia en la Copa del Mundo.

 


En la próxima fecha, la Selección ghanesa deberá jugar con Inglaterra, el martes 23 de junio a las 17:00, mientras que Panamá será rival de Croacia el mismo día, desde las 20:00 (ambos en horario argentino).

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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