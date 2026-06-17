Congo soprendió a Portugal y el empate beneficia a Colombia

Otro de los resultados inesperados que regaló el Mundial 2026 fue el empate entre Congo y Portugal en el partido que se jugó el miércoles a la primera hora y que abrió el grupo K. El resultado tiene buenas noticias para Colombia, que debuta a las 23 contra Uzbekistán y que de ganar se convertiría en líder.

Lo que a priori era un debut relativamente fácil para el conjunto de Cristiano Ronaldo se convirtió en un tedioso encuentro en el que los europeos tuvieron la pelota pero no consiguieron lastimar a un rival sólido y concentrado.

Las estrellas portuguesas quedaron en deuda en su estreno en la Copa, pese a que parecía que la superioridad supuesta se manifestaba a los 6 minutos del primer tiempo con un gol de Joao Neves, uno de los mejores jugadores lusos.

Pero antes que terminara el primer tiempo, en realidad en el último minuto de adición, Wissa metió un soberbio cabezazo que decretó el empate del que no pudieron salir en el complemento.