  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

16°SAN LUIS - Viernes 19 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

16°SAN LUIS - Viernes 19 de Junio de 2026

EN VIVO

El 21 de junio

Se viene el debut del árbitro argentino Darío Herrera

El juez argentino fue designado por la FIFA para dirigir Bélgica-Irán, por la segunda fecha del Grupo G, acompañado por Cristian Navarro y Gabriel Chade.

Por redacción
| Hace 2 horas

El árbitro argentino Darío Herrera debutará como juez principal en el Mundial 2026, luego de ser designado por la FIFA para dirigir el partido entre Bélgica e Irán, correspondiente a la segunda fecha del Grupo G.

 

El encuentro se disputará el próximo 21 de junio, desde las 16, en el Los Angeles Stadium, y marcará la primera participación de Herrera como árbitro central en una Copa del Mundo.

 

El neuquino estará acompañado por sus compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes cumplirán funciones como asistentes en un partido importante para la zona que también integran Egipto y Nueva Zelanda.

 

La designación representa un paso relevante para el arbitraje argentino en el torneo, ya que Herrera tendrá su estreno absoluto en el máximo certamen de selecciones después de haber construido un largo recorrido en el plano local e internacional.

 

Además de la terna argentina, la delegación arbitral se completará con los japoneses Yusuke Araki y Jun Mihara, designados como cuarto y quinto juez respectivamente.

 

El cruce entre Bélgica e Irán llega con peso propio dentro del Grupo G, ya que ambos seleccionados necesitan sumar después de una primera fecha que dejó mucha paridad en la zona.

 

Bélgica igualó en su debut ante Egipto, mientras que Irán también repartió puntos frente a Nueva Zelanda, por lo que el encuentro de la segunda jornada puede empezar a marcar el rumbo de la clasificación.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo