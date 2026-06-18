“Mantenerse es todo”: la cruda realidad que golpea al turismo y al comercio en Potrero

“Desde la Cámara de Comercio, de Potrero, la situación y el análisis que hacemos es que cada vez está más frío. Todo está caído". Así describió José Ignacio Campos, con mandato cumplido al frente de la entidad, el panorama comercial y turístico que atraviesa la localidad durante 2026.

La temporada veraniega marcó un quiebre. El promedio fue muy bajo, con la diferencia que enero fue más visitado que febrero, algo que no ocurría en años anteriores. "Siempre febrero fue un poquito mejor. En este caso la primer quincena de enero ayudó muchísimo, pero después empezó a decaer de manera preocupante", explicó Campos. "No hay promociones oficiales, solo las que hace el sector privado arriesgando su propia billetera y achicando porcentajes para tener caja todo el año".

La falta de políticas públicas es otro de los puntos críticos. El dirigente denunció que la Secretaría de Turismo local quedó acéfala: "Del Ministerio de Turismo de la provincia le han sacado la oficina, lo han dejado a un lado acá en Potrero, y el resultado es obvio: nada de la nada misma, simplemente fotos y fotos".

Aseguró que con el organismo presentaron más de 10 proyectos totalmente privados al ministerio, con inversión de empresas que quieren entrar a la provincia y a la municipalidad, pero ninguno fue escuchado.

El invierno tampoco muestra señales de recuperación. Las vacaciones de invierno vienen de una manera impensada: no hay reservas ni consultas. Las que llegan a través del mail y la página de la Cámara representan apenas un 10%, cuando en temporadas anteriores ese porcentaje alcanzaba el 60% o 70%.

A eso se suma el cierre de comercios y el aumento de tarifas. "Es vergonzoso que nosotros siendo habitantes de Potrero tengamos que pagar el doble el precio de un aceite de litro y medio", señaló.

Pese al diagnóstico, Campos destacó el ingreso de nueva gente a la localidad. "Están viniendo mucha gente nueva a vivir a Potrero que no son de San Luis, que vienen a invertir y que tienen otra cabeza y otra conducta comercial".