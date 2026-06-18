“En Potrero de los Funes el turismo está muy cortito y la ocupación no supera el 30%'"

"A nivel turismo estamos con una situación muy complicada como el resto de la provincia. Tenemos un turismo muy cortito que nos elige por uno o dos días y se va". Así lo advirtió Malena Martins, presidenta de la Cámara de Comercio de Potrero de los Funes, al describir el panorama que atraviesa la villa turística y tras el duro análisis que también hacen los hoteleros y cabañeros de la zona de Merlo.

Las cifras del último fin de semana largo confirman el diagnóstico. Se registró una ocupación de apenas 30%. Martins recordó que la última vez que Potrero trabajó bien fue para el feriado de Carnaval, cuando la localidad estuvo repleta y se notó el movimiento en carnicerías, verdulerías y restaurantes. "Ya no tenemos esas reservas de 6, 7 días. La temporada de verano fue muy floja y la que viene más floja todavía", señaló.

Desde la Cámara apuntan a una combinación de factores. Por un lado, la falta de promoción y acompañamiento provincial. "Si bien se tomaron algunas medidas de traer influencers, con eso no alcanza. Tiene que ser una difusión más grande de la localidad, sobre todo para Potrero porque vivimos del turismo y para el turismo".

Otra de las razones que encuentra Martins es la crisis institucional que afecta a la localidad. La comerciante vinculó la parálisis a la acefalía tras el fallecimiento del intendente Ignacio Olagaray y a la transición con la asunción de la interina, la concejala Cristina Vallejo en mayo de 2026. "La gestión se estancó en el duelo institucional. No se ejecutan soluciones ni planes de contingencia urgentes".

La crisis se profundiza con datos del sector privado. Más de un cuarto de las cabañas que antes se alquilaban por día pasaron a contrato fijo para que los dueños puedan pagar impuestos y mantener los complejos. "Se cerraron muchas plazas y hay muchos complejos que sacaron cabañas del alquiler turístico. Eso también nos quita plazas", explicó. A eso se suman fricciones impositivas por subas de tasas municipales que, según el sector, no se traducen en mejoras urbanas básicas.

"Se nota que la pasa difícil. Se cierran los comercios, se cierran los locales gastronómicos y cada vez hay más gente vendiendo desde la casa. Eso habla de la crisis que está teniendo el sector", concluyó Martins.

Desde la Cámara reclaman previsión estructural y trabajo conjunto entre provincia, municipio y privados para recuperar a Potrero como potencia turística.

Desde distintos sectores se coincide que las acciones del gobierno provincial han sido pobrísimas. Se lamentan que se dedique más dinero a montar un paraguas mediático en torno al gobernador y a fracasadas cortinas de humo como “Conexión San Luis”, en vez de invertir en un plan de promoción y fomento del turismo.