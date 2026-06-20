Encontraron sin vida a un hombre en el Anexo 3 del Eva Perón

Un hombre de unos 80 años fue hallado sin vida en el interior de su casa del barrio Eva Perón y generó un numeroso operativo policial que llamó la atención del vecindario el sábado al mediodía.

La preocupación que tenían los vecinos que hacía mucho que no veían al dueño de casa, un hombre que vivía solo, tuvo sustento real cuando lo encontraron sin vida en su hogar del barrio Eva Perón Anexo 3, sobre el pasaje Galanes, muy cerca de la esquina con Pablo Lucero.

Camionetas policiales y la morguera se hicieron presentes en el barrio para determinar las causas del fallecimiento, que en principio serían naturales, y para trasladar el cuerpo con el objetivo de hacerle la autopsia que determine las razones del fallecimiento.

Si bien no trascendió la identidad de la víctima fatal, aunque se supo que su nombre de pila era Carlos.



