Olivia, un caso urgente que no encuentra respuestas rápidas

Una nena de cinco meses con un complejo cuadro de atresia de esófago –una malformación de nacimiento por la que el órgano no se conecta con el estómago- necesita ser trasladada a Córdoba para continuar con un tratamiento más específico pero las autoridades del Ministerio de Salud demoran la autorización sin razones aparentes. Patricia Tello, la abuela de la bebé, adjudica la demora al área de Acción social del organismo. “Con la salud de los niños no se juega”, dijo.

Tanto Patricia como Deborah Puertas se sienten manoseadas por la cuestión administrativa que retrasó ya varios pedidos respecto a la salud de Olivia, la beba de cinco meses que a los tres días de vida debió ser operada por la complicación gástrica. Tello dejó en claro que sus quejas no son respecto al personal médico que “se ha movido muy bien”, sino sobre los encargados de tramitar los pedidos.

Puso a modo de ejemplo que hace dos meses la madre de la paciente inició un trámite para realizar en Córdoba estudios de contraste para Olivia y todavía no tienen respuesta. “El análisis ya no es necesario porque el jueves le hicieron una endoscopia de urgencia y se constató que tiene el 90 por ciento del esófago obstruido”, dijo.

Por eso, ahora Olivia tiene una sonda para la alimentación y permanence internada en el Hospital Pediátrico, desde donde debería ser trasladada a Córdoba para someterse a al menos dos dilataciones esofágicas que no pueden hacerse en San Luis.

“Nosotros no pedimos dinero ni nada, solo queremos que se agilicen los trámites para el viaje. Y lo peor es que debe haber mucha gente en nuestra situación, con nenes chiquitos que están sufriendo por culpa de los organismos de Salud”, dijo Patricia, quien informó que el traslado debe hacerse en ambulancia.

Olivia está con medicación por reflujo y controles cada 15 días con una gastroenteróloga y una nutricionista pero los médicos tratantes indicaron la derivación “urgente” a un centro de mayor complejidad. La abuela de la pequeña paciente dijo que la demora en el viaje es un “riesgo inminente de desnutrición, deshidratación y broncoaspiración”, lo que agravaría el cuadro de la menor.