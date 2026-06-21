Joaquim Lucero otra vez en la cima de la Matemática nacional

La carrera matemática de Joaquim Lucero sumó un nuevo dígito en los Selectivos para la 37 Oiimpiada Matemática de Países del Cono Sur que se realizaron durante dos días en Buenos Aires. Aunque no logró la ansiada clasificación, un privilegio que solo alcanzaron once chicos, cuatro titulares y siete suplentes, el joven puntano obtuvo una muy meritoria mención especial.

De 15 años, hijo único, estudiante del colegio San Vicente y totalmente acompañado por sus padres Christian y Carolina en cada movimiento que da, Joaquim viajó a mediados de abril para ser parte de la competencia que reunió a 133 chicos de todo el país que tenían el objetivo de representar a la Argentina en las Olimpíadas que se desarrollarán en Lima. Al segundo día, ya quedaban menos de 80.

Los docentes que representan a la provincia en la Olimpiada de Matemáticas dijeron que el logro de Lucero tiene un “enorme valor, alcanzado luego de un proceso de preparación, estudio y dedicación que lo ubicó entre los estudiantes más destacados del país”. Además aseguaron que la mención es motivo de orgullo para toda la comunidad eductativa de la provincia.

El Palais Rouge de Buenos Aires fue el escenario del selectivo del que Joaquim participó con el también puntano Jeremías Savanco Trento, otro talentoso estudiante que representó a la provincia en la instancia nacional.



Joaquim y Jeremías sorprendieron a finales del año pasado al conseguir menciones especiales en la etapa final de las Olimpiadas de Matemáticas nacionales que se desarrollaron en La Falda y este año continuaron su itinerario de resolución de problemas y números.

Lucero es además un aficionado al Ajedrez y al Ju Jitsu, dos deportes que practica con la misma pasión que tiene por las Matemáticas, una ciencia de que la gusta desde muy pequeño y en la que encontró impulso y apoyo en el profesor Juan Carlos Palma, fallecido en octubre del año pasado. "Siempre lo acompañó y a Joaquim le hubiera gustado que el profesor viera sus logros", dijo Carolina, la madre del adolescente.