Leve sismo con epicentro cerca de Villa Mercedes

Sentido levemente por personas en reposo, un sismo se detectó el domingo de inicio invernal en la provincia. Tuvo epicentro muy cerca de Villa Mercedes y su rebote alcanzó a La Toma y Justo Daract.

El movimiento fue calificado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica como débil, debido a una magnitud de 2,8 en la escala de Mercali. Se registró cinco kilómetros al noroeste de Villa Mercedes, 61 al sur de La Toma y 67 al sureste de San Luis y tuvo una profundidad también leve: 18 kilómetros.

El movimiento quedó asentado a las 10:37 de la mañana y fue el primero de los que sucedieron en el invierno.

El sábado, sin embargo, hubo otro mucho más fuerte en el norte de la provincia, en el límite con San Juan. Fue registrado a las 9:57 de la mañana y tuvo números superiores a los del de este domingo.

Con epicentro a 66 kilómetros de las Sierras de las Quijadas, el movimiento de la tierra tuvo 3,3 grados, 130 kilómetros de profundidad y fue el más grande de los que se produjeron el fin de semana en todo el país.