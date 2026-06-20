El Solar de las Miradas cumple 20 años: el rincón puntano que enseña a observar el cosmos

Nuestra especie pasó de refugiarse en las cavernas y cazar para sobrevivir, a domesticar plantas y animales hace apenas 11 mil años. En ese camino, entender el cielo, las estaciones y los fenómenos naturales se volvió vital. Con esa misma premisa de supervivencia y evolución a través del conocimiento, este domingo el Solar de las Miradas —el corazón del Parque Astronómico La Punta (PALP)— celebra sus 20 años de historia en la Universidad de La Punta.



Nacido bajo el propósito fundacional de democratizar las ciencias naturales, el PALP se consolidó en estas dos décadas como una iniciativa clave para San Luis. Siguiendo la máxima del físico Stephen Hawking de que una sociedad necesita conocimientos básicos científicos para tomar decisiones informadas, la ULP diseñó este espacio no como un lugar de contemplación pasiva, sino como un plan de alfabetización astronómica activo para todas las aulas de la provincia.



La gran joya de este complejo, ideada académicamente en sus inicios por el astrónomo Horacio Tignanelli junto al apoyo del Complejo El Leoncito, es precisamente el Solar de las Miradas.



Se trata del primer observatorio astronómico a ojo desnudo levantado en el país, un espacio que invita a los visitantes a desprenderse por un momento de la tecnología moderna para recuperar la capacidad de asombro y entender cómo nuestros antepasados descifraron las leyes del cosmos usando solo la vista y el ingenio.



A 20 años de su apertura, el desafío del parque sigue estando más vigente que nunca. En un siglo XXI complejo, donde el progreso y la prosperidad de los pueblos están íntimamente ligados al desarrollo científico, la propuesta de la ULP continúa siendo un faro regional: lograr que los niños, jóvenes y familias sanluiseñas encuentren alegría en el saber y entrenen la "materia gris" para vencer la ignorancia y dominar lo desconocido.

