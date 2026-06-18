La Cámara de Comercio de Potrero de los Funes lanza un circuito de QR

Ante un panorama que es calificado como decadente, sin apoyo económico del gobierno municipal ni provincial, los socios de la Cámara de Comercio de Potrero de los Funes organizaron una propuesta propia para reactivar el turismo. Se trata de 20 códigos QR que se instalarán en distintos puntos del circuito Quebrada de los Cóndores, Banderas, Paseo del Lago, Paseo de los Artesanos y en cada acceso del circuito desde la 01:00 hasta la 14:00.

Cada QR lleva a una página web con información de gastronomía, comercio y servicios que integran la institución. "Nos parece que eso está muy bueno porque el turista viene, escanea y lo lleva directo a la gastronomía que tenemos dentro de la Cámara de Comercio, a comercios y servicios", explicaron desde la entidad. La iniciativa ya fue aprobada y el lanzamiento está previsto para la próxima temporada vacacional.

La propuesta se suma a una tendencia que ya transformó el turismo en otras regiones. Los códigos QR permiten digitalizar circuitos y conectar monumentos físicos con contenidos multimedia interactivos de forma inmediata. Su implementación en senderos y cascos históricos optimiza la experiencia del viajero sin alterar la estética del paisaje.

Entre los usos principales están las audioguías y relatos en varios idiomas, mapas interactivos con Google Maps para localizar puntos de interés u hospitales cercanos, y sistemas de audio adaptados para personas ciegas o con disminución visual. Además reemplazan los folletos de papel por guías digitales en PDF actualizables, lo que reduce costos e impacto ambiental.

Para los municipios y operadores, la ventaja es que el contenido se actualiza en la nube sin reimprimir cartelería. Las plataformas también registran estadísticas de visitas y permiten medir qué atractivos generan mayor interés. Los QR se integran en placas pequeñas o tótems discretos, respetando el patrimonio histórico y la visual del entorno.

Desde la Cámara están muy contentos con la iniciativa y esperan que el público pueda conocerla cuando se inaugure. "Salimos en breve para el lanzamiento y esperamos que puedan venir a conocerlo", señalaron.