Juventud empató con Fadep en El Bajo; alerta el presente sin triunfos

El Mario Sebastián Diez fue testigo de un preocupante déjà vu. Juventud saltó a la cancha con la urgencia de romper el maleficio y, durante los primeros 45 minutos, justificó la ilusión.



Con Juan Benenatti anulando al experimentado Gonzalo Klusener y Lautaro Pérez manejando los hilos en el medio, el Auriazul arrinconó a un Fadep de Mendoza que, a pesar de los nombres de peso dirigidos por Diego Pozo, no encontraba respuestas en el terreno de juego.



Sin embargo, las buenas intenciones locales no se tradujeron en la red y el complemento castigó esa falta de contundencia. El partido cayó en un pozo tras la salida por lesión de Pérez —luego de un duro golpe de Enzo Kalinski— y los arcos empezaron a quedar cada vez más lejos.



Cuando el apuro por ganar empujó a Juventud sobre el final, el arquero visitante Cristian Aracena se encargó de ahogar los gritos de Lautaro Lucero, sellando un pálido cero que dejó gusto a muy poco.



El pitazo final de César Ceballo no solo estiró a seis los partidos sin victorias para el conjunto puntano, sino que encendió las alarmas estadísticas. El actual bache futbolístico dejó al equipo fuera de la zona de clasificación y quedó a apenas un tropiezo de igualar la peor racha de su historia en la categoría.



Con el margen de error reducido al mínimo, el horizonte inmediato exige un golpe de timón definitivo. La próxima escala será en Córdoba ante Argentino de Monte Maíz, un examen crucial donde el cuerpo técnico liderado por Hernán Vázquez buscará recuperar la memoria futbolística, con la esperanza puesta en los refuerzos que la dirigencia prometió sumar al plantel durante la semana.