Frente al ordenamiento sin consenso, vecinos de Merlo toman la iniciativa en los barrios

Frente a la falta de canales reales para expresar las demandas de la comunidad, el grupo de vecinos autoconvocados "Ciudadanía por una participación activa" desarrolla un ciclo de talleres en distintos puntos de Merlo.



El objetivo central es despertar la conciencia social y debatir de forma colectiva el Plan de Ordenamiento Territorial que el Municipio intenta aprobar, un proyecto que, según denuncian, fue diseñado por una consultora externa y a puertas cerradas.



En diálogo con El Diario de la República, Ana María “Titina” Nicoletti, integrante del espacio, explicó que estos encuentros barriales surgen como una respuesta directa a los intentos del oficialismo —que cuenta con mayoría en el Concejo Deliberante— de avanzar sin el consenso de los habitantes.



La última jornada se llevó a cabo con una gran convocatoria en el barrio Rincón del Este. Respecto a la metodología de las reuniones, Nicoletti detalló: "Estos talleres constan de inicio, desarrollo y cierre. Un inicio donde les contamos a los vecinos quiénes somos en primer lugar y después qué ha estado aconteciendo, cuáles son todas las etapas que ha dado el municipio y de las que nadie se ha enterado".



La referente advirtió que el código en discusión pretende, entre otras modificaciones, subir unos 100 metros la cota de urbanización hacia la sierra y prevé edificios de 9 metros y medio de altura con una densidad mucho mayor en áreas protegidas. "Se está hablando de densificar Merlo y en zonas que son realmente frágiles. Pensamos que la ciudadanía tiene que despertar de alguna forma", enfatizó.



Nicoletti recordó que la organización vecinal ya logró frenar previamente el intento de privatizar el agua corriente y respondió con una masiva audiencia pública popular en la plaza cuando se pretendió quitar la participación ciudadana de la ordenanza de impacto ambiental (917).



Aunque el Concejo Deliberante abrió mesas de trabajo institucionales debido a la presión pública, la entrevistada aclaró que "tampoco se habló a toda la ciudadanía; llamaron a los que a ellos les parecía que podían incidir en algo, y de eso no se trata la participación".



Con cuatro comunidades ya recorridas de las once que componen la localidad, el grupo planea un encuentro más para luego confluir en una gran presentación conjunta con todos los barrios durante la primera semana de julio.



Los vecinos sostienen que la defensa del entorno es primordial y alertan que el impacto de este plan trasciende lo local: "Queremos decirle a la sociedad toda esto, no solo de Merlo, porque lo que sucede acá tiende a reproducirse en todo el corredor y pone en juego a la Sierra de los Comechingones. El turista elige Merlo por su naturaleza, no porque presentemos cosas de ciudad", concluyó.

