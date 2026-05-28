Vecinos de Cerro de Oro se organizan contra un plan de urbanización

Los lugareños consideran que las proyecciones configuran una amenaza directa a la identidad de la zona. Foto: El Corredor Noticias.

La propuesta de impulsar una mayor densificación urbana en Cerro de Oro generó una fuerte alarma entre los residentes de la zona. La preocupación social escaló tras conocerse los detalles del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que el Ejecutivo municipal busca aprobar en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo antes de que finalice el año.



El detonante del malestar vecinal fue la noticia de que un extenso predio del sector sería loteado en parcelas de dimensiones reducidas. Esta subdivisión responde a los lineamientos del polémico Código Urbanístico diseñado por la consultora cordobesa Estudio Estrategias, el cual proyecta tanto para Cerro de Oro como para Piedra Blanca una fuerte apertura comercial, terrenos más chicos y la edificación a mayor escala bajo la figura de un “Centro Zonal”.



Ante lo que consideran una amenaza directa a la identidad del barrio, las familias del sureste de la villa serrana comenzaron una masiva campaña de recolección de firmas. El objetivo es presentar un petitorio formal ante los concejales para frenar el avance de modificaciones normativas que alteren de forma irreversible el entorno. “Queremos un crecimiento ordenado y sustentable, no una urbanización masiva”, sentenciaron los impulsores del reclamo.



El eje de las críticas radica en la alarmante falta de infraestructura actual. Los habitantes advierten que Cerro de Oro ya padece serias deficiencias en la prestación de servicios básicos, por lo que un incremento poblacional desmedido ejercerá una presión insostenible sobre el sistema de agua potable. Asimismo, denuncian la ausencia de estudios de impacto ambiental rigurosos y de obras de acompañamiento previas que garanticen la preservación del paisaje y la tranquilidad del lugar.



Mientras el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial continúa bajo análisis en las comisiones del legislativo local, la comunidad se mantiene en estado de alerta. Para los vecinos, habilitar estas excepciones sin una planificación acorde a las características geográficas e históricas de la zona implicará destruir de manera definitiva el perfil residencial y semirrural que define a Cerro de Oro.



Con información de El Corredor Noticias/Redacción.