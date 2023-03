Jorge Chiazzo presenta "Vivo en la cuesta"

Cansado de la vertiginosa Buenos Aires, Jorge Chiazzo cumplió un sueño que hacía mucho tiempo perseguía. Hace un año y medio, el prolífico cantautor decidió trasladarse con su compañera a Cerro de Oro, una pequeña localidad de San Luis cercana a Merlo, al límite con Córdoba. Allí montó un auditorio estudio de música para grabar su último proyecto, “Vivo en La Cuesta”, una serie de videoclips realizados en vivo con músicos invitados donde reversiona algunas de las canciones de su extensa trayectoria musical. Además, está próximo a lanzar su décimo disco de estudio llamado “Cielo distinto”.

"Vivo en La Cuesta" tendrá su tercer episodio hoy con "Novedades", la canción que da nombre a uno de los nueve discos editados por Chiazzo. En la emisión de hoy participan Ariel Hernández, Federico Flores, integrantes de SolFeAr y participantes de casi todos los encuentros. A ellos se suma la artista visual Claudia Castro.

El proyecto en el que está embarcado el guitarrista consta de una serie de capítulos que terminarán de subirse a finales de junio. Participarán, entre otros, César Gornalusse y Gaby Veroles.

“Quise hacer un ciclo con algunas de mis canciones que estuve versionando con músicos de la zona, artistas de todo tipo, y con la gente que pase por La Cuesta, mi estudio", comentó el músico.

Además, en las grabaciones Chiazzo tomó registro en video para luego subirlas a su canal de YouTube. A finales de enero mostró la primera, “Trovador”, y en febrero llegó “Si ustedes me permiten”, donde lo acompañan en canto Soledad Cardarelli, cantante de SolFeAr, Ariel y Federico. Para la segunda llegaron también hasta Cerro de Oro desde Buenos Aires Marcelo Mira, el baterista que acompañó a Jorge durante gran parte de su carrera, y el tecladista Dante Domínguez, productor de los discos de estudio del anfitrión.

Diez sesiones tiene "Vivo en La Cuesta". La tercera se conocerá hoy en el canal de YouTube de Jorge.

Ambos estarán también en otras sesiones que se verán en las próximas semanas.

“Pensé que iba a tardar más tiempo en encontrar un grupo de trabajo, una banda para hacer mis canciones, y realmente acá hay una oferta de músicos espectacular que me impresionó, nunca pensé encontrar gente de tan buen nivel tan rápido”, remarcó.

Jorge contó que su venida a San Luis se dio como a muchas personas, sobre todo vinculadas al arte y de Buenos Aires, les sucede. “Vine huyendo de la ‘ciudad de la furia’ y en búsqueda de un cielo distinto, porque, paralelamente al proyecto actual, dentro de muy poquito voy a sacar un disco en estudio que tiene una canción que resume el motivo por el que me vine a San Luis", dijo.

Chiazzo reconoció que en Buenos Aires estaba muy mal anímicamente y necesitaba fuertemente vivir en otro lado, bajo otro cielo. "Me vine para acá con la consigna de continuar con mi música y desarrollarla en esta zona. Hice muchas cosas relacionadas con la música, pero todavía tengo muchas otras pendientes”.

“Mi gente querida de allá lo entendió porque era algo que yo tenía pendiente desde hace mucho tiempo y lo venía postergando. Ellos sabían que esa era mi idea, pero me fui distrayendo con otras cosas. Me vine con mi mujer a vivir acá y tengo un hijo que todavía está viviendo en Buenos Aires, aunque ya está eligiendo un lugar en esta región para venirse. Los tres teníamos una intención parecida y aunque siempre algo se pierde, este nuevo presente no lo cambio por nada”, expresó.

