Jorge Chiazzo lanzó su disco "Cielo distinto"

El día que decidió radicarse en las cercanías de Villa de Merlo, en Cerro de Oro, Jorge Chiazzo supo que una nueva vida comenzaba. A los pocos meses empezó a respirar y sentirse mejor, no solo física, sino también anímicamente.

El artista nacido en Buenos Aires, la provincia donde comenzó su carrera como músico, encontró la tranquilidad que buscaba y un "cielo distinto", que lo motivó a darle importancia a los proyectos postergados que nacieron hace tiempo.

Así fue que reunió canciones creadas, en su mayoría, antes de la pandemia y antes de radicarse en la provincia, y grabó "Cielo distinto", su nuevo álbum de estudio que se puede escuchar en las plataformas virtuales. Además, Jorge lanzó una edición física y limitada en formato box set que contiene las letras de las canciones, imágenes e ilustraciones alusivas. "El estuche tiene corteza de chañar, que es lo que usé para respirar mejor", agregó el músico.

Chiazzo aseguró que era otra persona cuando comenzó a componer el disco en medio de la vorágine de las calles, de los edificios y del cemento de Buenos Aires. Apenas cesó un poco la pandemia, se trasladó a Cerro de Oro y logró terminar su trabajo rodeado de arroyos, sierras, espinillos y naturaleza.

"Quizás eso es lo que buscaba al llegar a San Luis. En Buenos Aires tenía un cielo arriba y dentro mío que necesitaba cambiar, que me agobiaba y me hacía tener un estado de ánimo muy difícil de llevar. Al trasladarme, me encontré con otro cielo, con un lugar en el que me vi muy feliz y muy seguro", expresó.

Diez videos tiene "Vivo en La Cuesta", el ciclo audiovisual de Jorge Chiazzo, que se puede ver en YouTube.

Todas las canciones del disco cuentan historias reales. Chiazzo explicó que tanto las letras como la música no son ni muy extravagantes, ni difíciles, ni crípticas, aunque se cuidó especialmente de caer en obviedades.

"El fundamento que utilizo es que cuando uno hace música le tiene que llegar al otro de una manera entendible, cosmética, artística y fenomenal. No es lindo descifrar lo que otro compone", agregó.

Para el artista las canciones "describen lo mejor de uno porque centramos lo más inspirado que tenemos en sus letras y melodías. Le pongo una historia, una vida y trato de que todo sea interpretado de la mejor manera".

En San Luis, Jorge continuó con los proyectos postergados que dejó de realizar a causa de la pandemia, entre otros motivos vinculados con su estilo de vida en Buenos Aires. En Merlo, aún sigue en contacto con su antigua banda, "Los Permitidos", que dejó en Capital Federal y continuó con su proyecto audiovisual "Vivo en La Cuesta" que comenzó en el auditorio que creó en la ciudad y ahora lo realiza en un ambiente más natural.

En el ciclo, Chiazzo invita a músicos locales y otros que llegan a visitarlo de diferentes provincias a tocar en su casa-estudio y luego lo sube al canal de YouTube.

"En Merlo me encontré con un grupo de profesionales y excelentes personas que me siguieron en todas las propuestas. Hasta el momento subí videos con artistas muy queridos como Ariel Hernández, Soledad Cardarelli, Zaida Gallo, entre otros", contó el artista que el próximo domingo grabará una nueva producción para el ciclo.