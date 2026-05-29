Proyectan un espacio comunitario, social y deportivo en un predio abandonado

La zona donde está ubicado el predio en cuestión. Foto: captura de video.

La Parroquia Nuestra Señora del Rosario, en conjunto con un grupo de vecinos, profesionales y referentes sociales de la Villa de Merlo, elevó una solicitud formal dirigida al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, con el objetivo de obtener la donación de un terreno público actualmente en desuso.



La intención de la comunidad es transformar este predio en el Espacio Comunitario "El Encuentro", un proyecto integral que busca fortalecer el tejido social a través de actividades educativas, deportivas y culturales.



El predio en cuestión cuenta con una superficie de poco más de dos hectáreas y está ubicado en la manzana 119 (parcela 2) de la localidad turística, delimitado por las calles Los Manzanos, Las Campanitas y El Piquillín.



De acuerdo con el documento presentado, la iniciativa surge como una respuesta directa a la necesidad de generar ámbitos seguros y gratuitos para la contención de niños, adolescentes y familias de la zona, alejándolos de problemáticas como la exclusión, la violencia y el consumo problemático.



El proyecto contempla un modelo de gestión colaborativa y transversal entre el Estado provincial, instituciones educativas, organizaciones civiles y el voluntariado, asegurando que no se generarán costos operativos significativos para las arcas públicas.



El mantenimiento y la programación del lugar quedarán bajo la responsabilidad de la parroquia y de una comisión promotora local, conformada por profesionales de diversas áreas y encabezada por el párroco Rogelio Safigueroa.



Desde el punto de vista institucional, los impulsores aclararon expresamente en los anexos de la presentación que "El Encuentro" posee un carácter estrictamente social y participativo, libre de cualquier tipo de bandería política o finalidad electoral.



Su meta exclusiva es constituirse en un modelo de integración replicable en la provincia, dinamizando líneas de acción que van desde el fútbol comunitario y los talleres formativos hasta el apoyo escolar y los eventos solidarios.