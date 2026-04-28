El negocio de la espera: cobran 7 mil pesos por hacer la fila en el Hospital de Merlo

El Hospital enfrenta complicaciones administrativas que revelan la crisis en la salud pública. Foto: Facebook Hospital Madre Catalina Rodríguez.

La crisis en el sistema de turnos del Hospital "Madre Catalina Rodríguez", de Villa de Merlo, ha cruzado una nueva frontera. En los últimos días, comenzó a circular un flyer que ofrece una solución para evitar las "eternas esperas" y las madrugadas a la intemperie: un servicio que cobra $7 mil por hacer la fila y gestionar el turno médico.



Una respuesta "de mercado" ante la saturación



La propuesta se presenta como un alivio ante un "drama" cotidiano. Bajo el lema "Evitá madrugar y pasar frío", el servicio apunta directamente a los sectores más vulnerables ante la burocracia hospitalaria: adultos mayores y personas con horarios laborales rígidos.

El flayer en cuestión.



Entre las especialidades que estos gestores ofrecen tramitar se encuentran Cardiología, Traumatología, Oftalmología, Neurología, Médica Clínica, Gastroenterología y Oncología. Esta situación es vista por muchos como un síntoma de la fricción en el acceso al sistema público.



El dilema ético y legal



La aparición de este servicio de intermediarios no ha pasado desapercibida y ya genera cuestionamientos de los usuarios. Se plantea una disyuntiva ética ya que el acceso a un derecho básico como la salud pública podría quedar condicionado por la capacidad económica del paciente.



También surge una zona gris normativa. Si bien el cobro por "cadetería" es legal, la monetización de un turno en un hospital público roza los límites de la igualdad de acceso.



De igual modo, se produce un riesgo institucional, dado que la falta de una autorización oficial por parte del hospital genera incertidumbre sobre la validez y la seguridad de estos trámites.



Un llamado a la modernización



Para la comunidad y los usuarios del hospital, este flyer es un reflejo de una demanda insatisfecha. La necesidad de que la gente deba recurrir a pagar para no sufrir las inclemencias del tiempo evidencia la urgencia de implementar mejoras estructurales, tales como sistemas de turnos digitales o priorización automática para grupos de riesgo.



En definitiva, la cuestión refleja un crudo indicador de las dificultades operativas que enfrenta el sistema de salud en Merlo y un llamado de atención para las autoridades sanitarias sobre la urgencia de modernizar la atención al ciudadano.