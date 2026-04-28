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"Opresión y exclusión"

Un reclamo que directivos se negaron a oir

Los alumnos sordos se manifestaron pidiendo inclusión. Fue en el Centro Educativo N° 21 , en la ciudad de San Luis, Allí, funcionaba el instituto "Jean Piaget". No los atendieron. 

Por redacción
| Hace 4 horas

Alumnos, junto a sus padres y referentes, realizaron este martes una ruidosa manifestación en las puertas del Centro Educativo N°1 “Puertas de Cuyo”. Reclamaron por el cumplimiento de los “derechos educativos fundamentales”, ante la actitud de desamparo de parte de las autoridades gubernamentales.

 

Entre otros aspectos piden la implementación de “una doble jornada” con profesionales preparados en este tipo de discapacidad

 

En esta comunidad  se ha acrecentado la preocupación por el abandono que sufren, a partir de la actitud del establecimiento (ex instituto Jean  Piaget), debido a la negativa de recibir el petitorio que prepararon con todos los temas que se deben considerar para que los chicos no queden afuera del sistema educativo.

 

Quienes acompañan a los alumnos en este reclamo sostuvieron que la asistencia pedagógica con referentes sordos es clave porque la Lengua de Señas Argentina (LSA) y el español escrito son pilares para una educación bilingüe efectiva.

 

Una de las consignas que visibilizaron los estudiantes indica que “sin lenguas de señas no hay verdadera inclusión”.

 

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