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Goleada y buen juego

Ahora sí España sacó chapa de candidato

El conjunto europeo impuso condiciones en el 4 a 0 contra Arabia Saudita y enderzó el camino a la clasificación. Por ahora, está puntero en su grupo.

Por redacción
| Hace 3 horas

España reacionó este domingo con una goleada incontrastable contra Arabia Saudita para obtener su primer victoria en el Mundial 2026.

 

 

Con dos goles de Mikel Oyarzabal, uno de Lamine Yamal y otro en propia puerta de Hassan Al Tambakti, el conjunto europeo, ahora sí, sacó la chapa de candidato con la que había llegado y que puso en duda tras el 0 a 0 con Cabo Verde.

 

 

A los primeros 24 minutos del duelo “La Roja” ya ganaba por 3 a 0 ante un débil combinado saudí que no fue ni la sombra del que por la primera fecha sacó un valioso empate ante Uruguay.

 

 

Dominio de la posesión, juego asociado y apenas concesiones defensivas fueron las características para que el conjunto de Luis de la Fuente firmara su actuación más convincentes del torneo y diera un paso importante hacia la clasificación para los dieciseisavos de final.

 

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