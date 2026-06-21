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Segunda fecha

Ocho selecciones buscan su primera victoria

Los integrantes de los grupos G y H empataron en sus debuts y dejaron a las tablas en igualdad. España, Arabia Saudita, Uruguay, Cabo Verde, Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto van por la ruptura.

Por redacción
| Hace 10 horas

Los ocho equipos que este domingo 21 de junio salen por segunda vez a la cancha en el Mundial de fútbol tienen un punto en común: empataron en el debut, por lo que además tienen un punto en la tabla de posiciones de sus grupos. Es por eso que el primer objetivo para su segunda participación es lograr el triunfo.

 

 

Quien más urgido está en ese aspecto es España, candidato a quedarse con el grupo H pero que no pasó del empate en su debut ante Cabo Verde por lo que el partido que tiene ahora con Arabia Saudita muestra una importancia trascental para las aspiraciones de los ibéricos. El partido se jugará a las 13.

 

 

A las 16 habrá otro duelo para romper empates, el que tendrán Bélgica y Irán, con el arbitraje del argentino Darío Herrera.

 

 

Otro argentino será protagonista del duelo que se disputará a las 19 entre Uruguay y Cabo Verde, por el mismo grupo de España. En el equipo celeste es entrenador Marcelo Bielsa, quien buscará con los orientales su primer triunfo del torneo para llegar con tranquilidad al duelo con España que la semana que viene resolverá buena parte del grupo de donde proviene el rival de Argentina.

 

 

Finalmente, a la noche, previsto para las 22, Nueva Zelanda y Egipto tratarán de romper los empates.

 

 

 

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