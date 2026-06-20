Ecuador empató ante Curazao y quedó al borde de la eliminación

El panorama es crítico pero la fe sigue intacta en el búnker de Ecuador. En Kansas, el combinado sudamericano no pasó del cero frente a una combativa selección de Curazao, un resultado que deja su continuidad en la Copa del Mundo pendiendo de un hilo.



El equipo manejó los hilos del encuentro y asedió el área rival con un arsenal de 28 remates (15 de ellos con destino de red), pero se topó con una muralla infranqueable: el veterano arquero Eloy Room, quien a sus 37 años firmó una actuación perfecta de 10 puntos.



Con este empate, la Tri queda en el fondo de la tabla con una sola unidad. "Tenemos una vida más. Dale, dale, dale", fue el grito de guerra que el director técnico, Sebastián Beccacece, lanzó a sus dirigidos en una charla abierta sobre el césped, buscando inyectar una dosis de optimismo de cara a lo que viene.



La última jornada del grupo se presenta como una misión casi imposible. El arquero Hernán Galíndez fue contundente tras el frustrante partido: “Lo dominamos en su totalidad, el arquero contrario fue la figura. No se pudo. Tenemos que ganarle a Alemania, no queda otra, imposible no es, para nada”.



El cruce ante los teutones, líderes absolutos y ya clasificados, dictará sentencia. La única luz de esperanza para Ecuador es que los europeos decidan cuidar a sus estrellas y salten al campo con una alineación alternativa tras haber asegurado el primer puesto.



La Nación/Redacción.