Otro empate de San Luis FC, que suma y suma de visitante

Convertido en el equipo que más empates tiene en el torneo, San Luis Fútbol Club sumó nuevamente de a un punto en su visita a Lanús por la décima fecha del torneo de fútbol femenino de AFA. El encuentro fue trascendental para Emeremi Dela Hanty, la juvenil del equipo de San Luis que convirtió su primer gol en primera y además se fue expulsada.

El tanto que convirtió la joven, habitualmente convocada a las selecciones argentinas sub 17, sirvió para decretar el empate de San Luis FC, apenas un minuto después de que Lanús se pusiera en ventaja a los 11 minutos del segundo tiempo por medio de su delantera, Brenda Varela.

Emeremi aprovechó un pase que le envió su compañera Melina Salinas para mandar la pelota al fondo de la red y conseguir el rápido empate. Tanto la goleadora como la asistente habían comenzado el partido en el banco de suplentes y armaron la jugada en la primera combinación a fondo entre ellas.

Pero la alegría de su primer gol en primera se verá en parte opacada por la expulsión que Dela Hanty sufrió a los 37 minutos del complemento, por una agresión a un rival.

Pese a quedar con una jugadora menos, las puntanas tuvieron mayor dominio del territorio y de la pelota en el lapso final del partido y pudieron haber traído una victoria.

San Luis FC quedó en la novena posición con 11 puntos y en la próxima fecha tiene un encuentro trascendente por el momento del torneo, porque será nuevamente local y por el rival, Boca Juniors, que viene un puesto debajo de las puntanas en la tabla.