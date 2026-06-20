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Paraguay sufrió muchísimo pero consiguió un triunfazo ante Turquía

Un gol al primer minuto de juego, la expulsión de su figura y un desarrollo caliente marcaron el partido que el conjunto sudamericano pudo sacar adelante.

Por redacción
| Hace 3 horas

Paraguay venció 1-0 a Turquía en un partido lleno de emociones en San Francisco. El único gol llegó muy temprano, cuando Matías Galarza Fonda definió de zurda al rincón imposible para el arquero Shakir tras una jugada rápida de Andrés  Cubas y Julio Enciso.

 

 

Turquía estuvo cerca del empate en varias ocasiones como en un cabezazo de Muldur que pegó en el travesaño y luego en el palo, además de varias atajadas clave de Orlando Gil.

 

 

El partido cambió de rumbo cuando Almirón fue expulsado tras revisión VAR por conducta antideportiva de taparse la boca y hablar a un rival, lo que dejó a Paraguay con diez hombres.

 

 

A pesar de la presión turca, con llegadas peligrosas de Yilmaz, Usun y De Miral, Paraguay resistió con gran esfuerzo defensivo y logró mantener la mínima ventaja hasta el pitazo final.

 

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