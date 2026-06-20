Ecuador, ante un partido definitorio

Los grupos E y F de la Copa del Mundo comienzan a perfilar sus candidatos en la segunda fecha de la fase de grupos. De los cuatro partidos que se jugarán el sábado 20 de junio, el más cercano para el público argentino será el que juegue Ecuador con Curazao, a partir de las 21.

La presencia del argentino Sebastián Beccacece es uno de los atractivos del partido que se considera clave para las aspiraciones del equipo sudamericano, que viene de perder agónicamente en el primer encuentro ante Costa de Marfil-

En el inicio de la jornada, Países Bajos enfrentará en duelo de europeos a Suecia, a partir de las 14 y con la perspectiva de ambos empezar a redondear la clasificación. El más cómodo es el conjunto nórdico que viene de ganar en su debut, en tanto que la Naranja no tan mecánica empató con Japón en el estreno.

A las 17 Alemania, candidato silencioso, va por su segunda victoria ante Costa de Marfil, que también va por otro triunfo. Si de ese partido hay un ganador quedará muy bien posicionado para la fecha de cierre.

La jornada del sábado se cierra con Túnez-Japón, en realidad ya a la una de la madrugada del domingo, dos equipos que no pudieron ganar en sus primeras presentaciones aunque los asiáticos aparecen como candidatos a molestar en el grupo de Países Bajos y Suecia.