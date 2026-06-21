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Grupo F

Japón goleó 4 a 0 a Túnez y lo sacó del Mundial

El conjunto asiático fue muy superior y quedó en la punta de la tabla, con Países Bajos. En la próxima fecha juega con Suecia.

Por redacción
| Hace 3 horas

Japón goleó por 4-0 a Túnez, logró la primera victoria en el Mundial y quedó junto a Países Bajos en lo más alto del Grupo F después de las dos primeras fechas.

 

 

El equipo asiático, que venía de igualar con los neerlandeses, fue superior de principio a final y se impuso por los tantos de Daichi Kamada, Junya Ito y Ayase Ueda (2). Al final del primer tiempo, los nipones ya vencían por dos goles.

 

 

 

Los africanos, que tuvieron el debut como entrenador de Hervé Renard, quedaron eliminados ya que en la presentación cayeron 5a 1 ante Suecia.

 

 

Países Bajos y Japón suman cuatro puntos y la misma diferencia de gol, aunque los neerlandeses tienen más tantos a favor. Suecia tiene tres y Túnez cierra sin unidades.

 

 

El jueves 25, desde las 20 de nuestro país, Japón enfrentará a Suecia y Países Bajos se medirá con el eliminado Túnez.

 

 

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