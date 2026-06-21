La nueva etapa de Cerúndulo, primer título ATP 500, en césped, y con estreno de coach

Una nueva etapa se abre en la carrera de Francisco Cerúndolo tras el título obtenido el domingo 21 de junio en Queen’s, sobre césped. Fue el segundo del año para el argentino, el segundo en la superficie que está lejos de ser su especialidad y el primer ATP 500, uno de los más importantes del circuito.

El argentino se presentó por primera vez en una cancha con su nuevo entrenador, el chileno Nicolás Massú, reemplazante del uruguayo Pablo Cuevas, despedido en Roland Garros.

Los resultados del nuevo coach se vieron rápidamente y Francisco tuvo una gran semana en el torneo. La final quedó a su favor tras perder el primer set 7-6 y remontar los restantes por 6-4 y 6-3 ante Tommy Paul.

En el semifinal, el argentino había derrotado a otro estadounidense, Brandon Nakashima.

Cerúndolo, que ocupa el puesto número 27 del ranking ATP, era el séptimo preclasificado en el torneo. Con el triunfo, el argentino volverá a los primeros 20 puestos del ranking mundial.