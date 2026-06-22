Con el triunfo de Egipto se destrabó el grupo de los empates

Tres de los cuatro partidos que se jugaron por el grupo F de la Copa del Mundo terminaron en empate. Por eso el único ganador, Egipto, sacó provecho y se convirtió en el puntero de la zona

El equipo de Mohamed Salah venció 3 a 1 a Nueva Zelanda en el último partido de la segunda jornada de la zona y se apoderó del primer puesto de grupo.

Una notable reacción en el segundo tiempo le permitió al equipo africano convertir tres goles en pocos minutos. Zico,de cabeza, Salah con una definición rasante, y el recién ingresado Zalata hicieron los goles para el equipo ganador; en tanto que Crockham había puesto en ventaja al conjunto de Oceanía.

Egipto y Nueva Zelanda habían empatado en sus debuts ante Bélgica e Irán, quienes en la primera hora del domingo volvieron a empatar.

Con el equipo de Salah en la cima gracias a los cuatro puntos que cosechó, en la próxima fecha se enfrentarán, el sábado 26, Nueva Zelanda contra Bélgica y Egipto contra Irán, con todos los equipos con chances de clasificar o de quedar eliminados.