El invierno impone condiciones desde su primera semana

Como una forma de mostrar que llegó para quedarse, enl invierno se hará presente con firmeza durante su primer semana. Temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y cielos despejados caracterizarán las jornadas.

El mismo día de su inicio, el domingo 21 de junio, en distintos puntos de la provincia se vivió un invierno con todas las letras y todos los condimentos: frío, lluvia, arcoiris, vientos neblina y nieve. En La Punilla, por caso, llovieron 16 milímetros y la localidad más fría fue Navia, donde se registraron seis grados bajo cero.

La sierras de los Comechingones, en Merlo, fue uno de los puntos donde el fenómeno blanco más asiento tuvo.

Para el lunes 22 se estima una jornada fría, que podría tener mínimas de 0 grados, heladas generalizadas y la continuidad del descenso de las temperaturas. Habrá, como la noche anterior, muchos vientos.

El martes la mínima descenderá a 2 grados bajo cero y la máxima se establecerá en los 11 grados, por lo que será una jornada de muy fría a fresca que tendrá además cielos nublados y nula probabilidad de lluvia.

Características similares tendrá la mitad de la semana aunque la Red de Estaciones Meteorológicas determinó que el miércoles podrían regresar las nubes.