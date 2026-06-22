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Por el Día de la Leche

Una empresa láctea hizo una donación al hospital de Villa Mercedes

Mastellone Hnos. acercó al Policlínico Regional leche de primera calidad para sus pacientes. Es parte de una acción solidaria que lleva adelante todos los años. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Para celebrar el Día Mundial de la Leche, recordado el 1 de junio, Mastellone Hnos., entregará durante todo el mes donaciones de leche La Serenísima a comedores y merenderos beneficiarios de las organizaciones Bancos de Alimentos, Haciendo Camino y Pata Pila, tal como hizo el año pasado.

 

 

La entrega forma parte de una donación total de 50 mil litros de leche. Tal como ocurrió en 2025, la compañía también entregó parte del total de esas donaciones a hospitales de General Rodríguez; Mercedes; Junín; Salliqueló, Trenque Lauquen; Canals y Córdoba. También la entrega llegó al Policlínico Regional Juan Domingo Perón, de Villa Mercedes.

 

 

En todas las ciudades, la empresa tiene operaciones.

 

 

La acción son parte de las políticas de responsabilidad social de Mastellone Hnos., que tienen como eje promover una alimentación saludable, accesible y con impacto positivo en la comunidad.

 

 

La leche es uno de los alimentos más completos por la variedad y cantidad de nutrientes que contiene. Es una forma rica y simple de aportarle al cuerpo nutrientes importantes para el bienestar y la salud en el contexto de una alimentación saludable, cumpliendo un rol clave en todas las etapas de la vida.

 

 

Mastellone Hnos. es una empresa nacional líder en la elaboración y comercialización de productos lácteos. Con más de 95 años de trayectoria, trabaja día a día para ofrecer productos innovadores y de la más alta calidad, adaptados a las necesidades de los consumidores argentinos. Su labor constante contribuye al desarrollo del sector lácteo y al crecimiento del país.

 

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