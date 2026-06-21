Un penitenciario, cada vez más complicado en una causa de corrupción y abuso de menores

En cada paso que da, la investigación contra un agente penitenciario acusado de corrupción de menores, abuso sexual y producción y tenencia de material de abuso sexual infantil perjudica un poco más la posición del imputado, quien tendrá muy difícil esquivar una condena cuando llegue el momento del juicio. Ahora, la Justicia identificó a una nueva víctima a la que llamará a declarar.

A la vez, el juez de la causa, Marcos Flores Leyes, dispuso que el penitenciario siga otros cuatro meses en el lugar donde antes trabajaba y ahora pasa sus días de encierro.

Once videos que fueron analizados a principios de mes permitieron determinar nuevos lugares y nuevas víctimas del agente penitenciario que desde octubre de 2025 está acusado de una serie de delitos muy graves. La participación en aquella audiencia de dos personas del entorno familiar del imputado fue importante para aclarar algunas situaciones.

El hallazgo de dos pen drives en la cochera de la Penitenciaría provincial fue lo que inició la causa. En el primer análisis de los dispositivos los peritos judiciales hallaron material de abuso sexual infantil y lograron identificar en los videos a un hombre que se desempeñaba como agente penitenciario. Con la detención del sujeto dio inicio a la investigación.

La fiscal Antonella Córdoba amplió los cargos tras la existencia de una nueva víctima, una adolescente a quien en pocos días se le realizará una Cámara Gesell para recibir su testimonio. El pedido de prórroga de la detención se extendió por cuatro meses más debido “a la complejidad de la causa, la incorporación de nuevos hechos y la existencia de medidas probatorias pendientes”.

La defensa del agente insinuó una oposición tanto a la ampliación de los cargos como a la prórroga de la prisión preventiva y sostuvo que parte de la evidencia informática es preliminar.