Nevó en el filo de los “Comechingones”

En la zona del Filo Serrano los primeros copos empezaron a caer al cerrar la tarde, tal como lo reflejaron las fotos que difundió “El Vasco”, que tiene un emprendimiento en el sector más alto de Merlo.

El temporal también se hizo sentir en la zona de las Altas Cumbres en Córdoba, donde fue abundante la caída de nieve.

Vecinos de la villa de Merlo que regresaban desde Córdoba donde pasaron el fin de semana por el Día del Padre, se encontraron con la nevada y con el corte preventivo del tránsito que dispusieron las autoridades cordobesas.

Fotos: Infomerlo y Traslasierra Noticias/ Multimedio Cemdo