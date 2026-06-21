San Luis perdió empleo formal en la construcción por el freno de la obra pública

La provincia registró una caída interanual en el empleo formal de la construcción y se consolidó como una de las jurisdicciones más afectadas del país. El dato surge del freno y ralentización de proyectos de infraestructura tanto provinciales como nacionales.

La política de austeridad y control fiscal implementada por la gestión del gobernador Claudio Poggi incluyó la suspensión de obras públicas financiadas por el Estado provincial. A eso se sumó el fuerte recorte de fondos y la parálisis de la obra pública nacional. El combo impactó de manera directa en el sector privado registrado, con estimaciones que señalan la pérdida de miles de puestos de trabajo directo e indirecto en toda la economía puntana.

Los puestos más golpeados fueron los de albañiles y oficiales especializados, con desvinculaciones directas por la paralización de obras públicas como las viales. También sufrieron maquinistas y operadores de carga que perdieron contratos temporales ante la falta de nuevos movimientos de suelo o pavimentación. Capataces y jefes de obra vieron reducidos sus puestos técnicos en empresas constructoras locales por el cierre de proyectos de mediana y gran envergadura.

El impacto no quedó solo en los obradores. El freno arrastró a puestos indirectos ligados al comercio y servicios. Cayeron las ventas en corralones de materiales, fletes, talleres mecánicos de flotas pesadas y comercios de cercanía a los obradores. El empleo privado general muestra pérdida acumulada en los últimos meses y PyMEs locales vinculadas a la cadena de valor de infraestructura sufren afectación severa.

Desde el sector constructor advierten que sin reactivación de obra pública, la caída del empleo formal seguirá profundizándose en San Luis.