Mbappé no le pierde pisada a Messi: marcó un doblete ante Irak

El delantero Kylian Mbappé marcó este lunes dos goles para la victoria de Francia por 3 a 0 sobre Irak y alcanzó así al atacante alemán Miroslav Klose, con 16 conquistas, como el segundo máximo artillero de los Mundiales, ambos ahora detrás del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, que acumula 18 gritos.

Mbappé tiene ya 60 goles en el elenco galo y estiró su ventaja como el goleador histórico de "les bleus", por delante de Olivier Giroud, que suma 57.

Asimismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, dejó atrás en la fecha pasada a Just Fontaine como el francés con más tantos en los mundiales, ya que ahora tiene 16 gritos contra 13 de la leyenda azul.

En relación a este certamen de Estados Unidos, México y Canadá 2026, acumula 4 goles, al igual que Erling Haaland, y se ubican a uno de Messi, que suma 5 conquistas.

Por lo tanto, Mbappé dará una pelea mano a mano con la "Pulga" no sólo para ver cuál de los dos es el máximo artillero de esta copa, sino también para ver si el joven delantero europeo logra superarlo como el goleador de todos los mundiales.

El otro gol ante el seleccionado de Irak lo hizo Ousmane Dembélé.

Máximos goleadores de todos los mundiales

Lionel Messi (Argentina): 18 goles; Kylian Mbappé (Francia) y Miroslav Klose (Alemania) 16; Ronaldo Nazário (Brasil) 15; Gerd Müller (Alemania) 14; Just Fontaine (Francia) 13; y Pelé (Brasil) 12.

Máximos goleadores de la Selección Francia

Kylian Mbappé 60 goles; Olivier Giroud 57; Thierry Henry 51; Antoine Griezmann 44; Michel Platini 41; Karim Benzema 37; David Trezeguet 34; Zinedine Zidane 31; Just Fontaine 30 y Jean-Pierre Papin 30.

Máximos goleadores franceses en Mundiales

Kylian Mbappé 16 goles; Just Fontaine 13; Thierry Henry 6; Olivier Giroud, Michel Platini y Zinedine Zidane 5; Antoine Griezmann y Raymond Kopa 4.