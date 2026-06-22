Tragedia: un micro se subió a una vereda y atropelló a varios peatones

Una tragedia conmociona a Mar del Plata luego de que un colectivo de la línea 532 se despistara, subiera a la vereda y atropellara a varias personas que se encontraban en una parada de colectivos sobre la costa de la ciudad.

El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark. Como consecuencia del violento impacto, al menos una persona murió en el lugar y varias más resultaron heridas, según informó el sitio La Capital de Mar del Plata.

En ese sentido, se trata de seis personas trasladadas, de las cuáles tres dellas estarían en grave estado.

Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.

Tras el siniestro, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona.

De acuerdo con lo trascendido, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino. En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del colectivo en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense.