La Toma: cierran la terminal en la madrugada y los pasajeros deben esperar a la intemperie

La Terminal de Ómnibus de La Toma se encuentra cerrada al público durante la madrugada. La disposición rige entre las 00:00 y las 06:00 horas por medidas de seguridad implementadas en el establecimiento. Un cartel en el lugar informa la medida y obliga a los pasajeros de servicios de larga distancia a esperar sus transportes a la intemperie.



El impacto en pasajeros y vecinos es directo. Quienes abordan colectivos en horarios nocturnos deben aguardar afuera, sufriendo el frío extremo del invierno puntano. El cierre del edificio anula además el acceso a baños públicos, salas de espera calefaccionadas y boleterías. Paradójicamente, la medida tomada para proteger las instalaciones deja desamparados a los usuarios en la vía pública durante la noche.



La situación genera preocupación especialmente en días de bajas temperaturas. La Toma registra heladas fuertes en esta época y la ola polar prevista para esta semana agravará las condiciones de espera. Vecinos piden alternativas que garanticen tanto la seguridad del edificio como un refugio digno para quienes viajan.



El contexto de seguridad en La Toma y el departamento Coronel Pringles también está en debate. Los hechos delictivos son foco público en San Luis.



A nivel local, las intervenciones policiales más recurrentes incluyen robos y hurtos contra la propiedad, con sustracción de herramientas y materiales en viviendas y obras. También persisten delitos rurales y abigeato, ya que Pringles es una zona con fuerte actividad ganadera. Se suman disturbios y agresiones en la vía pública por consumo de alcohol y desmanes. Mientras tanto, los pasajeros de la terminal siguen esperando soluciones que los protejan del frío y de la inseguridad.

