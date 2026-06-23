El condenado por un recordado asesinato en San Luis fue detenido en Mendoza

Javier Justo Ontiveros, condenado por el homicidio de Fabio Bea producido en 1996 sumó un nuevo capítulo a su extenso historial criminal. Hace pocos días fue detenido en Mendoza por personal de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), acusado de integrar una red de provisión de estupefacientes.

El operativo se desplegó tras una investigación que siguió a cinco vehículos en distintos puntos. La PCN asegura que desarticuló una red que operaba desde una finca de Guaymallén.

Ontiveros, de 44 años, y su presunto socio Diego Javier Lucero, también de 44, viajaron desde San Luis hacia el este mendocino con el objetivo exclusivo de adquirir cocaína para luego trasladarla y comercializarla en su provincia de residencia.

Ontiveros arrastra antecedentes graves que lo colocaron varias veces bajo la lupa judicial. En 1996 lideró una violenta patota en San Luis y fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato a golpes del estudiante Fabio Bea. Ese crimen marcó su ingreso al mapa delictivo provincial.

En 2018 volvió a ser denunciado por empleados de una distribuidora de fiambres de su propiedad. Lo acusaron por delitos que incluyeron privación ilegítima de la libertad, torturas y amenazas de muerte.

Ahora, la causa por narcotráfico en Mendoza agrega un nuevo expediente a su prontuario y reactiva el debate sobre reincidencia y control de delincuentes con condenas cumplidas en San Luis.