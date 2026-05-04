Cuatro patinadoras artísticas piden ayuda para viajar al Panamericano

Cuatro patinadoras artísticas de entre 10 y 16 años tienen el sueño de participar en un torneo Panamericano al que se clasificaron sin saber que la organización iba a establecer un requisito que se convirtió en un gasto extra, además de imprevisto: la indumentaria oficial, que cuesta 950 mil pesos.

La ropa, entonces, se suma a la erogación de inscripción, traslado y estadía que deben afrontar las familias de las competidoras. Para cubrir esos pagos, iniciaron una colecta en la que buscan que 1520 personas aporten 2500 pesos que las ayudará a dar el importante paso en su carrera.

Valentina Bustos, la más pequeña, de 10 años, Melani Carrizo, Melani y Alma D'Amico, de 13 años y Alma Velazquez, de 16 años, fueron convocadas por San Luis para ser parte del Campeonato Panamericano de Clubes de Patín Artístico, que se desarrollará del 15 al 25 de junio en Buenos Aires.

Además de la colecta, que debe materializarse en el alias Panamericano.upsal a nombre de Natacha Suárez, las chichas están en busca de un sponsor o cualquier tipo de ayuda. “Cada aporte, por pequeño que sea, nos acerca un paso más a cumplir este sueño y a llevar el nombre de San Luis a una competencia internacional”, dijeron.