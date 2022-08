Sofía Aguilar Micarelli fue 9ª en el Continental de Alemania

Sofía Aguilar Micarelli culminó en la novena posición en la final Continental de patinaje artístico que se hizo en la ciudad alemana de Gottingen. La puntana compitió en la categoría cadete internacional en la modalidad libre.

Fueron dos coreografías. Un programa corto y otro largo. En las dos, Sofía hizo muy bien sus rutinas y sacó muy buen puntaje, pero enfrente tuvo a las mejores del planeta. La gloria quedó para la portuguesa Madalena Costa.

Si bien es cierto que no consiguió podio, también es verdad que lo logrado por la joven de Tilisarao es muy positivo, ya que estuvo frente a frente con la elite del patinaje artístico y no decepcionó. Quedar top ten no es cosa de todos los días y esta sanluiseña de 14 años lo logró.

Estoy muy contenta por haber compartido pista con las mejores patinadoras del mundo. Es muy fuerte todo esto

El programa corto lo hizo sin dificultades. No tuvo caídas y dejó bien en claro que tiene condiciones para darle pelea a cualquiera.

Y en el largo, con más dificultades, también cumplió los objetivos y quedó muy conforme. Todo el equipo de la Selección Argentina valoró el esfuerzo de Sofía, quien estuvo a la altura de las circunstancias.

El torneo ya es pasado. Se dio el lujo de meterse en una final Continental. Las diez mejores del planeta tuvieron dos días a plena competencia y entre las grandes potencias del patinaje se metió un piba de Tilisarao, quien cuando tenía tres años abrazó esta disciplina y siempre soñó con esto. Y gracias al esfuerzo y al sacrificio, el sueño lo cumplió muy rápido. Ahora será tiempo de descansar: el 15 de agosto estará en su Tilisarao natal y después volverá a las pistas para preparar lo que viene.

Sofi nunca se va a olvidar de este certamen. Cuando en Córdoba dio su primer paso, pensó en hacer un buen trabajo en Paraguay, que era el escalón siguiente. Y no solo lo dio, sino que se subió al escalón más alto del podio, que la llevó a estar en la finalísima de Alemania, donde demostró toda su valía. No fue solo talento lo que plasmó en la pista, también dejó su impronta, ya que no es fácil para una piba del interior estar en semejante evento.

Sofía Aguilar Micarelli, una piba de Selección que dio un salto de calidad.

