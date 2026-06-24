Billetera vacía: la insólita jugada de Poggi frente a la caída del consumo

La medida oficial del Gobierno lleva el nombre de una fábrica de pastas. En Terrazas no hay ideas ni planificación. Foto: ANSL.

El gobernador Claudio Poggi anunció la creación de “La Sanluiseña”, una billetera virtual provincial que busca, según el relato oficial, fortalecer el comercio local y promover la economía circular para que el dinero no salga de San Luis. El proyecto de ley será enviado a la Legislatura en los próximos días con la intención de que empiece a operar en octubre.



Sin embargo, la iniciativa choca de frente con una realidad ineludible: para que haya ventas y consumo, primero debe haber plata en los bolsillos de la gente. En medio de un escenario donde los empleados públicos están asfixiados por salarios bajísimos que perdieron ampliamente su poder adquisitivo, y con un alarmante aumento del desempleo, el lanzamiento de una aplicación de pagos parece una medida tomada de los pelos y absolutamente incongruente. Una herramienta digital no va a cambiar mágicamente la crítica situación financiera de los hogares puntanos.



Para colmo de males, la propuesta carga con una fuerte desconexión cultural. La utilización de la expresión "La Sanluiseña" no solo que lleva el nombre de una conocida fábrica de pastas, sino que se percibe como una provocación y un rechazo a la histórica identidad de la "puntanidad", marcando una distancia innecesaria con los ciudadanos.



En lugar de soluciones de fondo para reactivar el circuito económico mediante la recomposición salarial, el Gobierno opta por el marketing digital en una provincia golpeada por la crisis. Indudablemente, la gestión no planifica y no tiene ideas.

