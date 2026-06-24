En las narices de Poggi, un duro comunicado contra el RIPEE

En las caras mismas del centro del poder provincial, en los patios de Terrazas del Portezuelo, un grupo de asociaciones populares y ambientalistas se convocó para emitir un duro comunicado contra el Gobierno y su intención de avanzar con el RIPEE, una idea del gobernador Claudio Poggi que encuentra por ahora más resistencia que apoyo.

Pese al frío y al viento en el paisaje desolado del edificio público, los manifestantes leyeron un comunicado en el que manifestaron su desacuerdo con el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo, el plan que el poggismo presentó como su única carta para salir de la crisis en la que está envuelta la provincia. “Le otorga beneficios a las empresas que las puntanas y los puntanos no tenemos”, dijeron los presentes.

De la conferencia participaron gremios, sindicatos, asociaciones barriales y agrupaciones de toda la provincia que se pusieron en contra de la ayuda a “megaempresas” y recordaron el modelo de crecimiento que marcó a la provincia en los últimos 40 años. Hubo representantes de Merlo, La Punta, El Trapiche y San Francisco del Monte de Oro.

“El RIPEE es una ley que otorga muchos beneficios a las empresas. Nuestra provincia tiene recursos estratégicos y debe haber un verdadero plan de desarrollo con participación ciudadana real y una proyección a largo plazo que permita seguir disponiendo de agua y montes para nosotros y para las generaciones que vienen”, aseguraron los asambleístas.

En una de las partes más duras del discurso, los dirigentes dijeron que “no se puede llevar adelante el RIPEE regalando patrimonio público” y que el gobierno de la provincia debe encontrar un modelo económico que no se base en el extractivismo. “No queremos delegar nuestro poder ciudadano en empresas privadas”.

Además, los representantes de las organizaciones señalaron los magros sueldos de la administración pública y agregaron que “las condiciones laborales también son parte del desarrollo de una provincia”. Sostuvieron que los magros sueldos estatales, municipales y docentes impactan de manera negativa en los comercio y las pymes.

A la vez, le pidieron al gobernador Poggi que no avance sobre los otros poderes del Estado como lo viene haciendo desde el inicio de su gestion y le recordaron a la ciudadanía y a los legisladores de la provincia que el RIPEE aún no está aprobado por la Legislatura Provincial. “Los senadores tienen que escuchar la voz del pueblo”, resumieron.