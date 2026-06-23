Rechazan por inadecuado el predio elegido para la instalación de una carpa social

Las familias del barrio Aviador Origone de Villa Mercedes están muy preocupadas por una acción inconsulta que pretende llevar adelante el Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno provincial, que estiman que de concretarse le cambiará la vida de la barriada.

La ‘piedra en el zapato’ es el proyecto de instalación en un espacio recreativo infantil y familiar de una carpa climatizada para atender a personas en situación de calle. “Nuestra preocupación radica en la necesidad de preservar espacios seguros y adecuados para la infancia, la educación y la convivencia comunitaria. La instalación de una carpa de estas características, junto con la colocación de baños químicos y el movimiento permanente que ello implica, genera inquietud entre los vecinos respecto de la seguridad, la higiene y el normal desarrollo de las actividades que actualmente se realizan en el sector”, señalan en una carta que le enviaron al gobernador Claudio Poggi para que hagan marcha atrás con esta acción.

Precisamente, este martes, personal de la cartera a cargo de Gustavo Bertolini intentó empezar con la instalación de la unidad en la esquina de las calles Francia y Bolivia, pero los vecinos y vecinas les pidieron que no lo hicieran. El lugar optativo sería un predio cercano, donde funcionaba la ex cárcel de mujeres.

Los vecinos y vecinas del barrio villamercedino expresaron al gobernador la "profunda preocupación" ante el proyecto de instalar una carpa climatizada destinada a personas en situación de calle en la plaza.

En primer lugar, los vecinos dejaron en claro que el reclamo no está dirigido contra las políticas de asistencia social ni contra las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. "Reconocemos la importancia de generar respuestas solidarias y espacios de contención para quienes lo necesitan", señalaron pero consideraron que la ubicación elegida no resulta adecuada.

"La plaza constituye un espacio público de encuentro y recreación utilizado diariamente por numerosas familias, niños, niñas y adultos mayores del barrio. Allí funcionan juegos infantiles y se desarrollan actividades comunitarias que forman parte de la vida cotidiana", dice la carta que indica que en la misma manzana funciona el Centro Cultural y Comunitario "El Hornerito", donde se llevan adelante diversas propuestas educativas, culturales y recreativas, entre ellas talleres de folklore, arte y otras actividades destinadas principalmente a niños, niñas y adolescentes.

A pocos metros se encuentra también el Jardín Maternal "Víctor Endeiza", una institución que desarrolla sus actividades desde las 7:30 y recibe diariamente a niños de temprana edad. En la misma manzana residen familias sustitutas que albergan y acompañan a niños y niñas que requieren especial protección y cuidado.

"Nuestra preocupación radica en la necesidad de preservar espacios seguros y adecuados para la infancia, la educación y la convivencia comunitaria", sostiene la misiva que recuerda que el barrio atravesó en distintas oportunidades situaciones que "han afectado la tranquilidad de quienes vivimos aquí". Los residentes fueron testigos de episodios de violencia, daños a bienes particulares y hechos de inseguridad que generaron preocupación entre las familias. "Estas experiencias hacen que la comunidad reciba con incertidumbre una decisión de esta magnitud sin haber sido previamente consultada".

Otra vía de comunicación expuesta por los vecinos se muestra sorprendida porque una decisión de esa magnitud "haya sido impulsada sin que la comunidad haya sido informada formalmente sobre los alcances del proyecto, sus objetivos, su modalidad de funcionamiento, la cantidad de personas que serían alojadas"

Ese otro grupo de vecinos acepta la necesidad de ayuda solidaria pero considera que no puede "realizarse sin planificación, sin información pública y sin contemplar a quienes habitamos, trabajamos y desarrollamos actividades comunitarias en el lugar".