Intiman a Vallejo a llamar a elecciones y rechazan una posible intervención

La crisis institucional que atraviesa Potrero de los Funes sumó un nuevo capítulo y elevó la tensión política en la localidad. Mientras el Concejo Deliberante intimó formalmente a la intendenta interina, Cristina Vallejo, para que convoque a elecciones, referentes políticos advirtieron que la demora en cumplir con esa obligación profundiza la incertidumbre y rechazaron de plano cualquier intento de intervención del municipio.

Desde el espacio "Potrero Activo" sostuvieron que la situación ya fue resuelta por el órgano legislativo local y remarcaron que no existen más excusas para postergar la convocatoria a las urnas.

"El Concejo Deliberante ya habló y tomó una decisión. Ahora corresponde cumplirla", señalaron, al recordar que los concejales rechazaron un planteo presentado por la mandataria interina y posteriormente la intimaron a realizar el llamado a elecciones dentro de los plazos establecidos.

La expectativa está puesta ahora en la próxima sesión legislativa, donde los ediles analizarán si Vallejo respondió a la intimación o si corresponde avanzar con nuevas medidas ante el incumplimiento de la resolución. Desde el espacio político señalaron que el apercibimiento dispuesto por el Concejo no puede quedar en una simple advertencia y que las instituciones deben hacer valer sus decisiones.

En medio del conflicto comenzaron a circular versiones sobre una posible intervención provincial de la Municipalidad, una alternativa que fue rechazada con dureza por dirigentes locales.

"No existe ninguna razón constitucional, institucional ni administrativa que justifique una intervención. Potrero de los Funes no está frente a una situación de anormalidad institucional; lo único que está en discusión es el cumplimiento de una convocatoria electoral que ya fue ordenada por el Concejo Deliberante", afirmaron.

Las críticas fueron todavía más lejos. Referentes políticos advirtieron que una eventual intervención constituiría un avance sobre la autonomía municipal y un grave precedente para el sistema democrático provincial.

"Sería un avasallamiento institucional de enorme gravedad. No lo vamos a acompañar ni lo vamos a permitir. Ningún dirigente democrático debería avalar una medida de esas características cuando las herramientas institucionales locales siguen plenamente vigentes", expresaron.

Pese al clima de creciente tensión, los dirigentes manifestaron su confianza en que la situación terminará resolviéndose mediante la convocatoria a elecciones y reclamaron que la intendenta interina abra una mesa de diálogo con exintendentes, excandidatos y distintos actores políticos de la localidad.

Mientras tanto, Potrero de los Funes permanece a la espera de una definición que permita despejar las dudas sobre el calendario electoral y poner fin a una controversia que ya comenzó a escalar más allá de los límites del municipio.