Un festival de teatro con muchas risas, más historia y una pregunta que queda en el aire

Tras una edición con el mismo tono emotivo y artístico de las anteriores, el Festival Internacional de la Palabra en Escena que el fin de semana dio sus últimas funciones enfrenta el que es acaso el desafío más difícil de su existencia: organizar la edición 13, el año que viene. Con el cansancio lógico de recibir a casi 20 compañías y la felicidad que embarga en esos casos, los organizadores prefieren el optimismo, otra característica del encuentro.

No es para menos. El festival salió con casi todo como estaba planeado, con funciones a sala llena, espectáculos de un gran nivel, visitas internacionales, una muestra de 25 artistas locales que expusieron en el hall del Mauricio López y el crecimiento evidente que demuestra año tras año. “Crecimos no solo en artistas sino también en cantidades de públicos que vinieron a los teatros. Eso nos llena de felicidad”, dijo Daiana Calabrese, la directora.

Más allá de algún percance originado en la decisión del Centro Cultural Puente Blanco de mover una función de una compañía extranjera para acomodar compromisos de otra índole, lo que generó que las escuelas invitadas tuvieran que cambiar los pasajes; el festival fue un relojito que mantuvo su intención inicial: que chicos de las escuelas secundarias y primarias asistan al teatro.

El domingo 14 de junio en All Right, Malena Vieytes, una muy recomendable cantante cordobesa, presentó su show “Corazón idiota” como parte del encuentro y lanzó una frase que congeló algunos corazones. “No se sabe si el festival se podrá hacer el año que viene”.

Consultada al respecto, Calabrese dio una definición que pinta su posición ante un contexto siempre complicado. “Sostener el festival es un enorme desafío para un grupo de teatro independiente cuando no cuenta con el acompañamiento del Estado provincial”, espetó la artista y recordó que “la cultura es una parte esencial de la identidad de los pueblos” y que ”su fortalecimiento requiere compromiso y apoyo institucional para que iniciativas de este tipo puedan continuar creciendo y desarrollándose”.

Daiana y el grupo Revenir encararon la edición número 12 con muy escaso apoyo estatal al que se contraatacó con las herramientas de siempre: fe, esperanza, sonrisas, historias, amor, más amor y un incomparable empuje basado en creer fervientemente en lo que se hace: “No nos van a ganar”, dijo Calabrese antes de empezar el festival y el deseo de quienes la rodean es que esa actitud se mantenga eternamente.

En medio de una grilla de primerísimo nivel, los shows que se destacaron este año fueron “Knot”, un encuentro de danza teatro que vino de Inglaterra tras dos años de negociaciones con los encargados del festival; “La mona Simona”, un infantil con títeres y luces llegado de Asturias; los 25 años de la murga “La buena moza”, de Mendoza; “Operación Rosario”, una perfecta obra teatral con lazos históricos; la impecable presentación del coro de la ULP “La marea”, que llenó el Mauricio López y dos espectáculos totalmente integrados por mujeres que le pusieron humor a las salas: “Simposio”, de “Ciertas petunias”; y “Actuar para nadie”, de la compañía “Noctilucas”.

“Nos llena de orgullo y felicidad todo el trabajo realizado en estos 12 años y en cada edición. Todos los reconocimientos que recibimos fueron un mimo al alma. Para hacer un paralelo con las aulas, sentimos que ya tenemos un hijo que está por empezar el secundario y comienza una nueva etapa”, concluyó Daiana.